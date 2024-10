Immissioni in ruolo da GM 24; assegnazione sede in base a posizione in graduatoria. FLC CGIL: conferma sulla supplenza sia una scelta (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Immissioni in ruolo tardive da GM24: se le graduatorie vengono pubblicate entro il 10 dicembre le assunzioni possono essere ancora disposte, entro il limite massimo del 31 dicembre. Ed è' quanto sta accadendo in varie regioni per diverse classi di concorso. Alla inevitabile felicità si associa per qualcuno un motivo di sconforto, legato alla disposizione contenuta nel DL 71/2024. L'articolo Immissioni in ruolo da GM 24; assegnazione sede in base a posizione in graduatoria. FLC CGIL: conferma sulla supplenza sia una scelta . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)intardive da GM24: se le graduatorie vengono pubblicate entro il 10 dicembre le assunzioni possono essere ancora disposte, entro il limite massimo del 31 dicembre. Ed è' quanto sta accadendo in varie regioni per diverse classi di concorso. Alla inevitabile felicità si associa per qualcuno un motivo di sconforto, legato alla discontenuta nel DL 71/2024. L'articoloinda GM 24;inin. FLCsia una

L’assistenza sanitaria integrativa al centro del dibattito : il ruolo delle mutue e della cooperazione - In questo contesto, l’importanza delle risorse disponibili emerge come un fattore determinante. Questa rete di collaborazioni è fondamentale per promuovere sinergie tra diverse organizzazioni sanitarie e per facilitare l’accesso ai servizi da parte delle popolazioni vulnerabili. Un futuro incerto e la necessità di un orizzonte comune Uno dei messaggi chiave espresso da Zampiga durante il ... (Gaeta.it)

“Passo dopo passo è diventato uno dei migliori giocatori nel suo ruolo in Inghilterra e in Europa. È esattamente il tipo di compagno di squadra che mi piacerebbe nello spogliatoio” : gli elogi dell’ex centrocampista di Arsenal e Chelsea per l’abilità e il carattere della stella della Premier League - “Mi piace molto, non lo conosco, ma mi piacerebbe incontrarlo e parlare con lui di calcio, perché è un ragazzo intelligente, sensibile e con una buona educazione. Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’ex centrocampista di Arsenal e Chelsea Emmanuel Petit ha scelto l’unica stella della Premier Leauge che gli sarebbe piaciuto avere nello spogliatoio con lui durante la sua carriera. (Justcalcio.com)

Immissioni in ruolo docenti 2024 - in Toscana già assegnato il 73% dei posti. Entro il 31 dicembre 640 assunzioni da GM24 - Immissioni in ruolo docenti 2024/25: proseguono i report degli Uffici Scolastici regionali, per poter comprendere se si arriverà o meno entro il 31 dicembre 2024 sia all'obiettivo parziale (20. Entro il 31 dicembre 640 assunzioni da GM24 sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. L'articolo Immissioni in ruolo docenti 2024, in Toscana già assegnato il 73% dei posti. (Orizzontescuola.it)