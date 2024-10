Il trucco naturale a firma Armani: il trend beauty dell'inverno raccontato dalla make-up artist del brand (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo aver fatto brillare le star alla Mostra del Cinema di Venezia, il look signature ed elegante di Armani beauty è perfetto per splendere in ogni stagione Vanityfair.it - Il trucco naturale a firma Armani: il trend beauty dell'inverno raccontato dalla make-up artist del brand Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo aver fatto brillare le star alla Mostra del Cinema di Venezia, il look signature ed elegante diè perfetto per splendere in ogni stagione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La divina Cate Blanchett - il dj set di Victoria De Angelis e Richard Gere innamorati : Armani Beauty party all’ - . Mentre la notte estiva si protraeva, una sfilata dei migliori personaggi di Hollywood, insieme alle migliori star del cinema italiano e atleti di spicco, si sono fatti strada verso l’evento. Celebrare il cinema con stile Per il settimo anno consecutivo, Armani Beauty, sponsor ufficiale della Mostra del Cinema di Venezia, ha organizzato una sontuosa festa per onorare i suoi forti legami ... (Pettegolezzicelebrita.com)

La divina Cate Blanchett - il dj set di Victoria De Angelis e Richard Gere innamorato : dentro il party Armani Beauty all'Arsenale di Venezia - Tra le feste da ricordare della Mostra del Cinema 2024, il party all'Arsenale di Armani Beauty. Le foto degli ospiti (spoiler: Cate Blanchett è divina) e il nostro racconto della serata. (Vanityfair.it)

Armani Beauty Dinner : Cate Blanchett e il riciclo demure e i look delle altre celeb a - All'Armani Beauty Dinner, la cena di gran gala organizzata dal brand di bellezza che fa capo alla maison Giorgio Armani, i look delle star hanno regalato sussulti alla moda. A brillare su tutti Cate Blanchett, proclamata all'unanimità regina del riciclo fashion del Lido, che per l'occasione (re)indossa un top argento in versione demure. (Vanityfair.it)