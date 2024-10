Il neo prefetto in visita al comando provinciale dell'Arma (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo le visite dei giorni scorsi in Questura e al comando provinciale della Guardia di Finanza oggi 16 ottobre il neo prefetto Giuseppe Forlenza ha fatto visita al comando provinciale dei carabinieri di via Rismondo. È stato accolto con gli onori di rito dal comandante provinciale Michele Padovaoggi.it - Il neo prefetto in visita al comando provinciale dell'Arma Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo le visite dei giorni scorsi in Questura e ala Guardia di Finanza oggi 16 ottobre il neoGiuseppe Forlenza ha fattoaldei carabinieri di via Rismondo. È stato accolto con gli onori di rito dal comandanteMichele

Il neo prefetto in visita al comando provinciale della Guardia di Finanza - Oggi 14 ottobre il prefetto di Padova Giuseppe Forlenza, si è recato in visita al comando provinciale della Guardia di Finanza di Padova. L’autorità è stata accolta con gli onori di rito dal comandante provinciale colonnello Alberto Franceschin, che lo ha accompagnato durante la visita. . . . Nel corso. (Padovaoggi.it)

Il Comandante della Legione Carabinieri Emilia-Romagna in visita al comando provinciale di Ravenna - Lunedì mattina il Generale di Divisione Massimo Zuccher, Comandante della Legione Carabinieri ’Emilia Romagna’, ha fatto visita alla caserma ’Giovanni Frignani’, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna, dove è stato accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Andrea Lachi, dagli... (Ravennatoday.it)

Ruba uno scooter davanti al comando provinciale dei carabinieri; immediatamente fermato… - Custodia nelle Camere di Sicurezza Dopo l’arresto, il 34enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della stazione dei Carabinieri, in attesa di essere processato per direttissima. L’uomo, di 34 anni e senza fissa dimora in Italia, è stato fermato mentre cercava di asportare il mezzo a due ruote, regolarmente parcheggiato in largo Caduti di Nassiriya, a pochi metri dal Comando ... (Dayitalianews.com)