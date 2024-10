"Ha salvato l'Italia". Letta vuole nominare Fornero senatrice a vita (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'ex segretario del Partito democratico incensa la professoressa: "La sua riforma è stata accusata di tutte le nefandezze, ma se oggi abbiamo qualche capacità di reggere è grazie a lei" Ilgiornale.it - "Ha salvato l'Italia". Letta vuole nominare Fornero senatrice a vita Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L'ex segretario del Partito democratico incensa la professoressa: "La sua riforma è stata accusata di tutte le nefandezze, ma se oggi abbiamo qualche capacità di reggere è grazie a lei"

The Night Skinny ha salvato ancora rap italiano - Tutto comincia nel 2019, quand’esce Mattoni, il disco best seller di The Night Skinny, cioè Luca Pace, 41 anni da Termoli ma, di fatto, adottato da Milano, dov’è uno dei principali produttori rap. In un momento di prima, grande esposizione per la scena e di album che già si consumavano in una... (Today.it)

Bilaterale Italia-Ucraina - Meloni : «Il sostegno militare serve a costruire la pace». Zelensky : «L’invio dei vostri sistema di difesa ha salvato delle vite» – I video - L’obiettivo del nostro sostegno è mettere l’Ucraina nelle condizioni di poter costruire una tavolo di pace. I due si sono poi spostati a Villa Doria Pamphilj, bilndatissima già da questa mattina per ragioni di sicurezza. Comunque, tornando alle dichiarazioni di Meloni, la premier ha affermato: «L’Italia è al fianco dell’Ucraina dall’inizio, ha fatto tutto quel che poteva fare e continueremo a ... (Open.online)