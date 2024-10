Graduatorie terza fascia ATA: ho conseguito la certificazione digitale, dove la inserisco? (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Come inseriscono la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale gli aspiranti inseriti in graduatoria di terza fascia ATA con riserva? Il quesito viene riproposto alla nostra redazione. In attesa di indicazioni da parte del Ministero, resta ferma la scadenza del 30 aprile per conseguire il titolo di accesso e rimanere in graduatoria. L'articolo Graduatorie terza fascia ATA: ho conseguito la certificazione digitale, dove la inserisco? . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Comeno lainternazionale di alfabetizzazionegli aspiranti inseriti in graduatoria diATA con riserva? Il quesito viene riproposto alla nostra redazione. In attesa di indicazioni da parte del Ministero, resta ferma la scadenza del 30 aprile per conseguire il titolo di accesso e rimanere in graduatoria. L'articoloATA: holala? .

