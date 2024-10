Giuli alla Buchmesse: “La cultura è un pilastro moltiplicatore di ricchezza” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il ministro Giuli ha dichiarato inoltre che il suo obiettivo è quello di ideare nuove misure per incentivare la lettura e la diffusione del libro, soprattutto tra i più giovani L'articolo Giuli alla Buchmesse: “La cultura è un pilastro moltiplicatore di ricchezza” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Giuli alla Buchmesse: “La cultura è un pilastro moltiplicatore di ricchezza” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il ministroha dichiarato inoltre che il suo obiettivo è quello di ideare nuove misure per incentivare la lettura e la diffusione del libro, soprattutto tra i più giovani L'articolo: “Laè undi” proviene da Il Difforme.

Alessandro Campi colpito da un malore alla Buchmesse - Giuli : “Solidarietà e vicinanza al professore” - Tra i suoi insegnamenti compaiono anche Storia delle istituzioni politiche e Sociologia dei fenomeni politici. Il Professore e giornalista ha scritto anche molti libri ed articoli, oltre ad aver curato antologie e volumi tradotti in molti stati occidentali. Il Professor Alessandro Campi, direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano è stato colpito da un malore mentre si ... (Secoloditalia.it)

Il ministro Giuli alla Buchmesse : “Tavolo con editori? Presto una data - vogliamo ripartire di slancio” - Non partire ma ‘ripartire'”, ha detto ancora Giuli. . Ristabilire un ordine di priorità. Non mi sto inventando un tavolo che non c’è dobbiamo semplicemente accorciare le distanze. Si tratta semplicemente di rendere più preciso e se possibile più solenne il rapporto tra il ministero della Cultura e gli editori. (Lapresse.it)

Il ministro Giuli alla Buchmesse : “Gestione Maxxi? Parlano i numeri - quelli veri” - I numeri, quelli veri, parlano chiaro. “Io non rimprovero la precedente gestione di aver lasciato una programmazione e un budget che erano un po’ così così. Lo ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a margine dell’inaugurazione dello Stand Collettivo italiano alla Buchemesse 2024, rispondendo ad una domanda sulle polemiche per la gestione del Maxxi. (Lapresse.it)