Quotidiano.net - Giuli alla Buchmesse: "Il dissenso è sacrosanto. Anche quello contro di noi"

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Evviva ilil governo. Parola di Alessandro, ministroCultura. Tutto in piazza, nella “piazza Italia” ricreata da Stefano Boeri nel Padiglione intitolato al Bel Paese per la Fiera del libro di Francoforte, con annesse le polemiche, i veleni, i gialli, i litigi propri di ogni piazza che si rispetti, come le tensioni che nei mesi scorsi hanno visto alcuni dei nostri scrittori più celebrati – Roberto Saviano in primis, maAntonio Scurati e Paolo Giordano – contrapporsi con durezza all’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Un filo spezzato che il neoministrosembra ora voler ricucire con il discorso tenutocerimonia d’inaugurazione dellanumero 76. "La cultura è la nostra religione universale civile, affamarla è un atto di empietà.