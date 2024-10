Galiano: “Basta dare sempre e solo la colpa ai genitori, ecco perché ho risposto a Crepet”. E Saudino approva: “Non se ne può più di queste asserzioni boriose e senza fondamento” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Anche Basta dare sempre e solo la colpa ai genitori". Con queste parole, lo scrittore e docente Enrico Galiano spiega sui social le ragioni del suo video di risposta a Paolo Crepet, che aveva definito i quarantacinquenni "i peggiori genitori della storia". L'articolo Galiano: “Basta dare sempre e solo la colpa ai genitori, ecco perché ho risposto a Crepet”. E Saudino approva: “Non se ne può più di queste asserzioni boriose e senza fondamento” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Anchelaai". Conparole, lo scrittore e docente Enricospiega sui social le ragioni del suo video di risposta a Paolo, che aveva definito i quarantacinquenni "i peggioridella storia". L'articolo: “laaiho”. E: “Non se ne può più di” .

Galiano spiega perché ha risposto a Paolo Crepet : «Basta dare sempre e solo la colpa ai genitori» - Enrico Galiano oggi, mercoledì 16 ottobre, spiega sui social i motivi che l'hanno spinto a rispondere in un video, dati alla mano, a Paolo Crepet, che aveva detto che «i 45enni sono i peggiori. . «Ho fatto il video in risposta a Paolo Crepet per un motivo molto semplice. . E il motivo è: anche basta». (Pordenonetoday.it)