Fondazione Teatro di Roma e Teatro Stabile del Veneto insieme per confrontarsi sul futuro (Di mercoledì 16 ottobre 2024) I Consigli di Amministrazione delle Fondazioni del Teatro di Roma e del Teatro Stabile del Veneto hanno votato congiuntamente e all’unanimità la proposta di promuovere un confronto istituzionale che coinvolga i vertici dei sette Stabili Nazionali sul futuro del Teatro Pubblico Italiano Padovaoggi.it - Fondazione Teatro di Roma e Teatro Stabile del Veneto insieme per confrontarsi sul futuro Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) I Consigli di Amministrazione delle Fondazioni deldie deldelhanno votato congiuntamente e all’unanimità la proposta di promuovere un confronto istituzionale che coinvolga i vertici dei sette Stabili Nazionali suldelPubblico Italiano

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Teatro Stabile dell'Umbria - Brunello Cucinelli presidente - e Chiara Coricelli alla vicepresidenza - L’assemblea dei soci del Teatro Stabile dell’Umbria, composta dai rappresentanti della Regione dell’Umbria, dei Comuni di Perugia, Terni, Foligno, Spoleto, Gubbio, Narni, della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli e dell'Università degli Studi di Perugia ha deliberato il nuovo consiglio di... (Perugiatoday.it)

Prende il via la nuova stagione al Teatro Stabile di Torino : debutta al Carignano "Cose che so essere vere" - . Si tratta del debutto in prima nazionale al Teatro Carignano dello spettacolo "Cose che so essere vere" (Things I Know to Be True) di Andrew Bovell. . Parte ufficialmente la stagione 2024/2025 del Teatro Stabile Torino – Teatro Nazionale e il primo spettacolo è previsto il 7 ottobre alle ore 20. (Torinotoday.it)

Presentate le iniziative per i settant'anni del Teatro Stabile del Fvg e del ritorno di Trieste all'Italia - . Inoltre è stata presentata una rosa d’iniziative, i 70 anni dalla fondazione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, avvenuta il 22 dicembre del 1954, e dal ricongiungimento di Trieste all’Italia. . Il progetto. TRIESTE - Inaugurato un nuovo spazio al Politeama Rossetti intitolato “Sala 1954”. (Triesteprima.it)