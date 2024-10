Ex Caffaro condannata a pagare 453 milioni di euro per inquinamento (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dovrà pagare un risarcimento di 453 milioni di euro per la riparazione del danno ambientale nei siti di Torviscosa, Brescia e Colleferro. A essere condannata dalla Corte di giustizia europea è l'ex Caffaro. Come riportato su BresciaToday giudici della Corte di Giustizia europea hanno stabilito Udinetoday.it - Ex Caffaro condannata a pagare 453 milioni di euro per inquinamento Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dovràun risarcimento di 453diper la riparazione del danno ambientale nei siti di Torviscosa, Brescia e Colleferro. A esseredalla Corte di giustiziapea è l'ex. Come riportato su BresciaToday giudici della Corte di Giustiziapea hanno stabilito

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caffaro, a Brescia restano circa 160 milioni dal risarcimento - confermerà la condanna di LivaNova, auspico che i soldi che riguardano il Sin Caffaro restino a Brescia, consentendo finalmente di affrontare uno dei nodi ancora da sciogliere, ovvero la bonifica dei ... (giornaledibrescia.it)

Sentenza Caffaro, Castelletti: "I soldi del risarcimento restino a Brescia" - confermerà la condanna di LivaNova al risarcimento di oltre 453 milioni di euro di danni ambientali, auspico che la parte di quei soldi che riguarda il Sin Caffaro resti a Brescia, consentendo ... (bresciatoday.it)

BRESCIA: LA CORTE DI GIUSTIZIA UE CONDANNA LIVANOVA A PAGARE 453 MILIONI DI EURO PER IL DISASTRO AMBIENTALE ALLA CAFFARO - Risarcimento da oltre 453 milioni di euro non solo per l'avvelenamento registrato a Brescia, ma anche a Torviscosa (Udine) e Colleferro (Roma), ... (radiondadurto.org)