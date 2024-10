Lanazione.it - Cortona, sequestrata una discarica abusiva piena di rifiuti speciali e pericolosi

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Arezzo, 16 ottobre 2024 – La guardia di finanza di Arezzo ha individuato una vasta area privata adibita illecitamente a raccolta didi ogni tipo. L’intervento, eseguito dal Gruppo di Arezzo, ha riguardato un vasto terreno agricolo autilizzato come deposito incontrollato di, in assenza delle autorizzazioni previste. Nell’area, scoperta, non impermeabilizzata e grande circa 1.400 metri quadri, era stoccata una grande e variegata quantità di, anche, quali macchinari e apparecchiature deteriorate e obsolete,(cumuli di materiali di risulta da scavi e lavori edili, materie plastiche, una lastra di eternit in disfacimento, fogli di carta catramata a diretto contatto con il terreno ed esposti agli agenti atmosferici), che avrebbero dovuto essere avviati a smaltimento.