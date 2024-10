Concessione di sei anni con possibilità di rinnovo, ecco il bando pubblico per la gestione del bar (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Comune di San Mauro Pascoli ricorda che è in corso di pubblicazione il bando per la Concessione di un locale ad uso pubblico esercizio, situato in Piazza Mazzini 4. (Bar Sport).Il locale, di circa 186 metri quadri (compresi i servizi), è situato al piano terra, con annesse corte di 44 Cesenatoday.it - Concessione di sei anni con possibilità di rinnovo, ecco il bando pubblico per la gestione del bar Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Comune di San Mauro Pascoli ricorda che è in corso di pubblicazione ilper ladi un locale ad usoesercizio, situato in Piazza Mazzini 4. (Bar Sport).Il locale, di circa 186 metri quadri (compresi i servizi), è situato al piano terra, con annesse corte di 44

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Teatro Goldoni - definito il bando per la gestione del bar Caffè Palcoscenico : concessione di nove anni - base d'asta a partire da 506 euro al mese - ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAY La chiusura lo scorso 30 giugno, ultimo giorno di caffè, pranzi e aperitivi al bar Palcoscenico, il locale in via Mayer 59 pertinente al teatro Goldioni al piano terra dell'edificio storico che un tempo ospitava la caserma Rimediotti dei vigili del... (Livornotoday.it)

Nuovi spiragli per il chiosco di Marina. Bando per la concessione di 13 anni - L’asta pubblica si svolgerà il giorno successivo, mercoledì 2 ottobre, alle 10 nella sede del Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina, in viale Colombo 21. È stato pubblicato infatti sul sito dell’Arma dei Carabinieri (al link https://www. "Resta fermo – specifica la nota – che ogni nuovo intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità e ... (Ilrestodelcarlino.it)

Chiosco-bar nel parco pubblico di Marina di Ravenna - bando per la concessione : ecco come partecipare - “Ringrazio la Prefettura, il Demanio e i carabinieri Forestali – ha dichiarato l’assessore al Turismo e alle Aree naturali Giacomo Costantini – per il percorso di condivisione che ha portato alla predisposizione di un bando che sicuramente può essere efficace per attrarre un investimento economico che possa veramente rigenerare questa struttura. (Ilrestodelcarlino.it)