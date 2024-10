Comune di Bagheria, un nuovo assessore in Giunta: arriva Biagio Sciortino (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli ha annunciato la nomina di Biagio Sciortino come nuovo assessore comunale. Le deleghe affidate al neo assessore riguardano Legalità, Beni confiscati, Patrimonio e Spettacolo. Inoltre, Sciortino si occuperà di una tematica di grande attualità e Palermotoday.it - Comune di Bagheria, un nuovo assessore in Giunta: arriva Biagio Sciortino Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il sindaco diFilippo Maria Tripoli ha annunciato la nomina dicomecomunale. Le deleghe affidate al neoriguardano Legalità, Beni confiscati, Patrimonio e Spettacolo. Inoltre,si occuperà di una tematica di grande attualità e

Biagio Sciortino nuovo assessore, con delega, tra le altre, al contrasto alle dipendenze patologiche Bagheria - Il Sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, ha annunciato oggi la nomina di Biagio Sciortino come nuovo assessore comunale.Le deleghe affidate al neo assessore riguardano Legalità, beni confiscati, ... (comune.bagheria.pa.it)

