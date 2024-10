Ilgiorno.it - Clima e montagna. Caccia a ricercatori

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nell’ambito del progetto “Horizon Europe MountResilience“ dedicato alla ricerca sull’adattamento dellaal cambiamentotico è aperto un bando per un assegno di ricerca della durata di 12 mesi rinnovabile. La sede di lavoro è Unimont (Università della), polo d’eccellenza dell’Università degli Studi di Milano di Edolo, in provincia di Brescia. Il compenso netto mensile è di 1.750 euro. C’è tempo fino al 28 ottombre per inivare le proprie candidature (www.uni.it). Possono partecipare a questa selezione pubblica coloro che sono in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca prevista dal bando, in possesso della laurea specialistica o magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico.