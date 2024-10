Citadel | Diana è l’Original italiano con il miglior risultato globale di sempre al lancio su Prime Video

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)con ildialsuha svelato che la serie Original italiana di spionaggio, nata dal mondo di, ha registrato nel weekend diildiper un Originalsu, in base al numero di spettatori in tutto il mondo – escluso il Paese di produzione. La serie italiana con Matilda De Angelis ha riscosso un successo strepitoso in molti paesi nel mondo. È arrivata al 1° posto fra le serie più viste in Italia, Stati Uniti e Regno Unito nel weekend di debutto, e nella Top 5 in quasi 150 Paesi, tra cui Canada, Australia, Germania, Spagna, Francia, Brasile, Messico e India, stabilendo un nuovo record a livello di audience internazionale per i contenuti in lingua italiana su