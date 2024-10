Romadailynews.it - Cina: velivolo anfibio AG600 inizia test di fatica su scala reale

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Pechino, 16 ott – (Xinhua) – Ildi grandi dimensioni, sviluppato autonomamente dalla, hato ildisu, ha dichiarato oggi l’Aviation Industry Corporation of China (AVIC). Ile’ stato effettuato presso l’Aircraft Strength Research Institute of China nel distretto di Yanliang a Xi’an, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, secondo quanto dichiarato dall’AVIC, il principale produttore di aeromobili del Paese. Questofornira’ un’importante base di prova super il futuro prolungamento della vita e le modifiche del, ha dichiarato l’AVIC. La famiglia di velivoli anfibi di grandi dimensionie’ stata sviluppata come equipaggiamento aeronautico avanzato di vitale importanza per rafforzare le capacita’ nazionali di soccorso in caso di emergenza.