Carmine Cretella accusato di stupro dopo Michael Liguori: un altro calciatore del Padova rischia il processo

Un altro calciatore del Padova è stato accusato di violenza sessuale oltre a Michael Liguori, condannato in primo grado: è Carmine Cretella

Nuove accuse di violenza sessuale nel mondo del calcio : Carmine Cretella sotto indagine - Sullo sfondo della cultura sportiva Le recenti vicende di violenza sessuale nel calcio fanno emergere interrogativi più ampi riguardo alla cultura sportiva in Italia. La denuncia ha dato origine a un procedimento giudiziario che ha preso avvio nel 2022, ma le accuse si riferiscono a incidenti avvenuti nel 2020, quando Cretella militava nelle fila del Messina in Serie D dopo la sua formazione ... (Gaeta.it)

Padova Calcio - anche Carmine Cretella nella bufera : è accusato di violenza sessuale - A parlarne è Il Gazzettino. A presentare la denuncia è stato il padre della presunta vittima, 14enne al momento dei fatti, nel 2020. Dopo la condanna di Liguori in primo grado, il Padova aveva emesso una nota in cui dichiara che “la società non esprimerà alcun tipo di valutazione in merito alla vicenda fintantoché la giustizia non si sarà espressa con una sentenza definitiva in ultimo grado ... (Ilrestodelcarlino.it)