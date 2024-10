Bucci vuole più figli, i dem insorgono (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il candidato governatore dice che bisogna aiutare le famiglie per fermare il calo delle nascite: «Vorrei che li avessimo tutti». Ma per il Pd le sue parole sono «deliranti». Laverita.info - Bucci vuole più figli, i dem insorgono Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il candidato governatore dice che bisogna aiutare le famiglie per fermare il calo delle nascite: «Vorrei che li avessimo tutti». Ma per il Pd le sue parole sono «deliranti».

