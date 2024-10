ATP Stoccolma 2024, Berrettini e Sonego eliminati. Ruud e Paul ai quarti, vince anche Griekspoor (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Giornata no per il tennis italiano nell’ATP 250 di Stoccolma. Finisce il cammino sia di Matteo Berrettini sia di Lorenzo Sonego. C’è sicuramente più delusione per la sconfitta del tennista romano, anche un po’ inaspettata, contro lo svizzero Dominic Stricker, che dopo tanti problemi fisici è sceso addirittura al numero 317 della classifica mondiale. L’elvetico si è imposto in due set con il punteggio di 7-6 6-4 dopo un’ora e quarantanove minuti di gioco. Il compito di Sonego era decisamente più complicato, visto che il piemontese si trovava ad affrontare Casper Ruud, seconda testa di serie. Il norvegese sta cercando di ottenere punti in chiave qualificazione alle ATP Finals e ha battuto l’azzurro in due set per 6-3 7-6 dopo un’ora e quarantacinque minuti di gioco. Oasport.it - ATP Stoccolma 2024, Berrettini e Sonego eliminati. Ruud e Paul ai quarti, vince anche Griekspoor Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Giornata no per il tennis italiano nell’ATP 250 di. Finisce il cammino sia di Matteosia di Lorenzo. C’è sicuramente più delusione per la sconfitta del tennista romano,un po’ inaspettata, contro lo svizzero Dominic Stricker, che dopo tanti problemi fisici è sceso addirittura al numero 317 della classifica mondiale. L’elvetico si è imposto in due set con il punteggio di 7-6 6-4 dopo un’ora e quarantanove minuti di gioco. Il compito diera decisamente più complicato, visto che il piemontese si trovava ad affrontare Casper, seconda testa di serie. Il norvegese sta cercando di ottenere punti in chiave qualificazione alle ATP Finals e ha battuto l’azzurro in due set per 6-3 7-6 dopo un’ora e quarantacinque minuti di gioco.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Highlights Berrettini-Stricker - Atp Stoccolma 2024 (VIDEO) - Di seguito il video con le azioni salienti. Il video con gli highlights di Berrettini-Stricker, incontro valido per il secondo turno dell’Atp 250 di Stoccolma 2024. Sconfitta inaspettata per l’azzurro, che cede in due set allo svizzero con il punteggio di 7-6(6) 6-4 in un’ora e 47 minuti di gioco e termina così la sua avventura sul cemento svedese. (Sportface.it)

Ko per Matteo Berrettini nel secondo turno dell’ATP 250 di Stoccolma - Grazie a un errore dell’elvetico Matteo si guadagna due set-point, compreso uno al servizio, ma il tennista romano spreca e perde quattro punti consecutivi che regalano il primo parziale a Stricker. Tanti rimpianti per Matteo Berrettini nel secondo turno dell’ATP 250 di Stoccolma, che lo vede uscire sconfitto per mano di Dominic Stricker. (Metropolitanmagazine.it)

Atp Stoccolma - Berrettini fuori al secondo turno - Il tennista romano, numero 42 al mondo, ha perso contro lo svizzero Dominic Stricker, numero 317 del ranking, in due set con il punteggio di 7-6 (6), 6-4 in un’ora e 49? di gioco. Matteo Berrettini esce di scena al secondo turno del ‘BNP Paribas Nordic Open’, Atp 250 dotato di un montepremi di 690. 135 euro che si sta disputando sul veloce indoor della ‘Kungliga Tennishallen’ di Stoccolma, in ... (Lapresse.it)