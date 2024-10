Gaeta.it - Ama S.p.A. gestirà i servizi cimiteriali a Roma: approvata la nuova delibera

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recentedall’Assemblea Capitolina segna un passo significativo nell’ottimizzazione dei. L’affidamento in house alla società Ama S.p.A. è un’iniziativa mirata a elevare gli standard di uno essenziale per la capitale italiana, con un occhio di riguardo per la sostenibilità ambientale e il decoro dei luoghi di commemorazione. Il nuovo contratto dio approvato dall’assemblea capitolina L’Assemblea Capitolina hato le nuove linee guida per il Contratto dio che disciplinerà la gestione dei cimiterini affidata a Ama S.p.A. La decisione, caldeggiata dall’assessora Sabrina Alfonsi e sostenuta con convinzione dal consigliere Nando Bonessio di Alleanza Verdi-Sinistra, ricerca di elevare il livello operativo e di manutenzione dei cimiteri della città.