Al Vomero importante strada chiusa al traffico: pericolosa crepa in un muro di contenimento (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Dopo un intervento di vigili del fuoco e protezione civile è stata chiusa in entrambe le direzioni via Kagoshima, che collega il Vomero con via Aniello Falcone. A presidiare il luogo, auto della polizia municipale.Il motivo è una grossa crepa comparsa in un muro di contenimento, a generare

Al Vomero importante strada chiusa al traffico: pericolosa crepa in un muro di contenimento - Per la zona, già spesso troppo trafficata, non c'è pace. La fessura si è aperta in via Kagoshima su di un muro perimetrale al confine di una proprietà privata: ci sarà adesso da stabilire a chi spetta