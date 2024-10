Verso tagli del 5% alle spese dei ministeri in manovra (Di martedì 15 ottobre 2024) Dovrebbero essere del "5%" i tagli alle spese dei ministeri previsti con la prossima manovra. Lo spiegano fonti di governo mentre ancora sono in corso le limature dei testi in vista del Consiglio dei ministri, in calendario questa sera alle 20. Quotidiano.net - Verso tagli del 5% alle spese dei ministeri in manovra Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Dovrebbero essere del "5%" ideiprevisti con la prossima. Lo spiegano fonti di governo mentre ancora sono in corso le limature dei testi in vista del Consiglio dei ministri, in calendario questa sera20.

Giorgetti allo scontro sulla manovra : “Si taglino le spese o farò il cattivo” - “Questo tipo di sacrificio lo faranno tanti ministeri” ha sottolineato il capo del Mef. “Anche tanti enti pubblici e anche tanti enti pubblici non economici. . I sacrifici secondo il ministro Ma quali sarebbero tali “sacrifici“? Si tratta di un riferimento alla manovra di bilancio, ovviamente. Quindi pagare tutti per pagare meno. (Velvetmag.it)

