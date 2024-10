Valprato Soana, cade dalla scala mentre pota l’albero: ferito un 93enne (Di martedì 15 ottobre 2024) Intervento della Croce Rossa di Cuorgnè con un’ambulanza a Valprato Soana dove, nel pomeriggio di martedì 15 ottobre intorno alle 17, un 93enne è caduto dalla scala mentre stava potando un albero all’interno di un terreno di sua proprietà. L’anziano è stato trasportato fino a Cafasse poi Torinotoday.it - Valprato Soana, cade dalla scala mentre pota l’albero: ferito un 93enne Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Intervento della Croce Rossa di Cuorgnè con un’ambulanza adove, nel pomeriggio di martedì 15 ottobre intorno alle 17, unè cadutostavando un albero all’interno di un terreno di sua proprietà. L’anziano è stato trasportato fino a Cafasse poi

