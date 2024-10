Uomini e Donne: Maura Vitali a ruota libera su Mario Cusitore, Morena Farfante e Margherita Aiello (Di martedì 15 ottobre 2024) L'ex volto del parterre over di Uomini e Donne, Maura Vitali, racconta alcuni retroscena inediti sulla sua conoscenza con Maria Cusitore e svela il suo pensiero sulle dame Morena Farfante e Margherita Aiello. Comingsoon.it - Uomini e Donne: Maura Vitali a ruota libera su Mario Cusitore, Morena Farfante e Margherita Aiello Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L'ex volto del parterre over di, racconta alcuni retroscena inediti sulla sua conoscenza con Mariae svela il suo pensiero sulle dame

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alessio Corvino cambia vita dopo Uomini e Donne : il colpo di scena - Nonostante ciò, Lavinia aveva deciso di proseguire la relazione con lui, ma come già ampiamente detto la loro storia si è conclusa recentemente. Alessio Corvino E Lavinia Mauro Non Stanno Più Insieme Da Tanti Mesi – Ig@Alessio. I fan ricordano bene il percorso dei due partecipanti che fino all’ultimo, al momento della scelta ha lasciato tutti con il fiato sospeso. (Gaeta.it)

Uomini e Donne - registrazione 14 ottobre : Mario chiude con tutte - Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 14 ottobre. Continua, […]. I tronisti sono scesi nello studio ma non si è parlato di loro. Oggi registrata un’unica puntata tutta a tema trono over. Altre rivelazioni pesanti di Mario che chiude con Margherita e Morena. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di lunedì 14 ottobre. (2anews.it)

Anticipazioni di Uomini e donne del 14 ottobre : Mario Cusitore protagonista - nuova confessione shock - L'appuntamento, tenutosi oggi 14 ottobre, ha riservato colpi di scena e sviluppi intriganti tra i protagonisti del Trono Over, come riportato da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram. Le anticipazioni del Trono Over Gemma Galgani è uscita con Fabio, un uomo che ha vissuto per 40 anni in Canada e che era sceso per corteggiarla nella precedente registrazione. (Movieplayer.it)