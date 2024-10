Tapiro d’oro a Chiara Ferragni che replica a Taylor Mega: “Io e Fedez una coppia aperta? Ecco com’è andata” (Di martedì 15 ottobre 2024) È stata Chiara Ferragni ad aggiudicarsi il «Tapiro d’oro» numero 1500 di Striscia la notizia: lo storico inviato del tg satirico di Canale 5, Valerio Staffelli, glielo ha consegnato per i seguenti “meriti”: per essersi “attapirata – si legge sul sito della trasmissione - per l’inchiesta sul cas Milleunadonna.it - Tapiro d’oro a Chiara Ferragni che replica a Taylor Mega: “Io e Fedez una coppia aperta? Ecco com’è andata” Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it (Di martedì 15 ottobre 2024) È stataad aggiudicarsi il «» numero 1500 di Striscia la notizia: lo storico inviato del tg satirico di Canale 5, Valerio Staffelli, glielo ha consegnato per i seguenti “meriti”: per essersi “attapirata – si legge sul sito della trasmissione - per l’inchiesta sul cas

Tapiro d’oro a Chiara Ferragni : «Con Fedez coppia aperta? Non lo sapevo». E ironizza sulle indagini per truffa : «Quest’anno panettone per tutti» - Almeno parzialmente: «Non siamo mai stato una coppia aperta. 500 nella storia di Striscia la notizia. «Non sono ancora stata rinviata a giudizio, quindi incrocio le dita», ha detto a Staffelli. 500 consegnati dal programma satirico di Antonio Ricci L'articolo Tapiro d’oro a Chiara Ferragni: «Con Fedez coppia aperta? Non lo sapevo». (Open.online)