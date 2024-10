Stronati (Fondo Asim): "Un modello a più mani nuovo è necessario" (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - “L'avvento dei fondi sanitari ha già modificato l'approccio dell'utente con i fondi e con la sanità in generale. I fondi sanitari si sono quindi strutturati. In questa strutturazione siamo passati in diverse fasi, tutte in evoluzione, che hanno portato ad avere un grande rapporto di fidelizzazione tra l'utente e il Fondo. Ci approcciamo a un mondo nuovo per la sanità e, funzionando bene, il Fondo Asim ha dato l'impressione che il modello sanitario precedente non andava molto bene, quello attuale ha qualche problema, quello del futuro, se è basato su attività anche mutualistica, funziona anche da volano per la sanità. È una mentalità diversa quella di affrontare la sanità con più mani: da una parte il privato, da una parte i fondi, da una parte le assicurazioni, da una parte il pubblico. Quindi è tutto un modello nuovo e necessario”. Liberoquotidiano.it - Stronati (Fondo Asim): "Un modello a più mani nuovo è necessario" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - “L'avvento dei fondi sanitari ha già modificato l'approccio dell'utente con i fondi e con la sanità in generale. I fondi sanitari si sono quindi strutturati. In questa strutturazione siamo passati in diverse fasi, tutte in evoluzione, che hanno portato ad avere un grande rapporto di fidelizzazione tra l'utente e il. Ci approcciamo a un mondoper la sanità e, funzionando bene, ilha dato l'impressione che ilsanitario precedente non andava molto bene, quello attuale ha qualche problema, quello del futuro, se è basato su attività anche mutualistica, funziona anche da volano per la sanità. È una mentalità diversa quella di affrontare la sanità con più: da una parte il privato, da una parte i fondi, da una parte le assicurazioni, da una parte il pubblico. Quindi è tutto un”.

