Silent Hill 2 Remake supera Dragon Ball: Sparking! Zero mentre Astro Bot crolla in UK

(Di martedì 15 ottobre 2024) Sono state pubblicate le classifiche di vendite del Regno Unito della scorsa settimana, doveè riuscito ad imporsi al secondo posto,ndo anche l’altra nuova aggiunta di grande peso:. L’ultima esclusiva PS5,Bot, è inveceto. Precisiamo che questi dati condivisi da GfK non includono le vendite in digitale limitandosi al formato fisico, ponendosi di conseguenza come incompleti. Ad ogni modo nonostante questo riescono ad offrire una fotografia del mercato videoludico UK. Fatta questa precisazione, EA Sports FC 25 si è imposto al primo posto la scorsa settimana in UK, seguito dadi Bloober Team. Il podio è completato da, con la medaglia di legno affidata ad Hogwarts Legacy.