Serie B Nazionale: la difesa ordinata da Angori dà buoni risultati. La zona e il calore del pubblico: l’Andrea Costa riparte di slancio (Di martedì 15 ottobre 2024) Contento del successo ritrovato, il tecnico Matteo Angori si gode i due punti e qualche passo avanti dell’Andrea Costa nella vittoria su Ragusa. "Il nostro obiettivo era vincere e l’abbiamo raggiunto – analizza –, anche perché dopo le ultime sconfitte e giocando in casa avevamo un po’ di pressione. Ma siamo stati bravi a gestirla nel modo corretto. Abbiamo lavorato tanto sulla difesa per mettere a posto cosa non è andato bene e siamo stati bravi a interpretare la gara prima di tutto difensivamente. Loro giocavano sui cambi e sull’aggressività e siamo stati bravi a punire le loro scelte. La difesa a zona? Ci stiamo lavorando da inizio stagione, dobbiamo migliorarla, ma è una difesa che vogliamo sviluppare". Sport.quotidiano.net - Serie B Nazionale: la difesa ordinata da Angori dà buoni risultati. La zona e il calore del pubblico: l’Andrea Costa riparte di slancio Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Contento del successo ritrovato, il tecnico Matteosi gode i due punti e qualche passo avanti delnella vittoria su Ragusa. "Il nostro obiettivo era vincere e l’abbiamo raggiunto – analizza –, anche perché dopo le ultime sconfitte e giocando in casa avevamo un po’ di pressione. Ma siamo stati bravi a gestirla nel modo corretto. Abbiamo lavorato tanto sullaper mettere a posto cosa non è andato bene e siamo stati bravi a interpretare la gara prima di tutto difensivamente. Loro giocavano sui cambi e sull’aggressività e siamo stati bravi a punire le loro scelte. La? Ci stiamo lavorando da inizio stagione, dobbiamo migliorarla, ma è unache vogliamo sviluppare".

Andrea Costa - la notte più attesa. Angori : "In campo per vincere" - "È un grande onore allenare a Imola, ma anche un grande onere perché sono in un club importante che mi ha scelto per un nuovo ciclo. Affrontiamo una squadra giovane che ha mantenuto tanti giocatori dell’anno scorso che hanno vinto il campionato. Una squadra molto fisica che proverà a metterci in difficoltà, per cui dalla palla due dovremo contenere il loro impatto, per poi esprimere la nostra ... (Sport.quotidiano.net)

Andrea Costa - l’anno della svolta. Pavani e Conti per la ’ricostruzione’ - . Angori guida sicura in panchina - Sul campo ecco l’arrivo di coach Matteo Angori, un ex fortitudino e pretoriano di Pavani, scelto per guidare una squadra che, seppur allestita in ritardo sul mercato, sulla carta può certamente raggiungere quella salvezza che la società ha fissato come obiettivo. "Sarà una stagione impegnativa sotto molti fronti – osserva Sofia Conti –. (Ilrestodelcarlino.it)

"Andrea Costa - un bel mix". Il mercato soddisfa Angori - "Tutte scelte prese in sintonia col club. Un quintetto di esperienza con giocatori Sanguinetti, Toniato, Chiappelli e Filippini, in attesa di testare l’impatto dello sloveno Klanjscek, affiancati da una panchina formata da giovani (tutti nati tra il 2002 e il 2004). Confermato il raduno il 19 agosto (nella stessa giornata le visite mediche) con in serata la rituale cena che si svolgerà ... (Sport.quotidiano.net)