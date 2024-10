“Se mi lasci non vale” una copia di “Temptation Island”? La Rai si difende (Di martedì 15 ottobre 2024) News tv. “Non è come Temptation”. La Rai si difende dalle accuse di plagio per “Se mi lasci non vale” – Dal momento in cui è iniziato a circolare il promo del nuovo programma condotto da Luca Barbareschi, concorrente di “Ballando con le stelle” sono venute fuori polemiche a non finire sul web. Difatti tanti spettatori da casa hanno prontamente accusato la Rai di aver “copiato” lo show dei sentimenti di Canale 5 Temptation Island. ( dopo le foto) Leggi anche: “Grande fratello”, chi è stato eliminato: il nome clamoroso Leggi anche: “Amici”, lite tra Vybes e Trigno: Maria costretta ad intervenire “Se mi lasci non vale” una copia di “Temptation Island”? La Rai si difende dalla pesante accusa A partire da lunedì 21 ottobre partirà su Rai 2 il nuovo programma Se mi lasci non vale, condotto da Luca Barbareschi. Tvzap.it - “Se mi lasci non vale” una copia di “Temptation Island”? La Rai si difende Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di martedì 15 ottobre 2024) News tv. “Non è come”. La Rai sidalle accuse di plagio per “Se minon” – Dal momento in cui è iniziato a circolare il promo del nuovo programma condotto da Luca Barbareschi, concorrente di “Ballando con le stelle” sono venute fuori polemiche a non finire sul web. Difatti tanti spettatori da casa hanno prontamente accusato la Rai di aver “to” lo show dei sentimenti di Canale 5. ( dopo le foto) Leggi anche: “Grande fratello”, chi è stato eliminato: il nome clamoroso Leggi anche: “Amici”, lite tra Vybes e Trigno: Maria costretta ad intervenire “Se minon” unadi “”? La Rai sidalla pesante accusa A partire da lunedì 21 ottobre partirà su Rai 2 il nuovo programma Se minon, condotto da Luca Barbareschi.

