Schianto Basilicata, indagato il padre di una delle vittime (Di martedì 15 ottobre 2024) La morte di tre giovani tifosi in un drammatico incidente stradale avvenuto sulla statale che collega Potenza a Melfi ha scosso profondamente la città, lasciando dietro di sé dolore e sconcerto. Un sorpasso letale la causa dell'incidente Il padre di uno dei ragazzi deceduti è attualmente indagato per omicidio stradale colposo. Era lui alla guida del minivan che, nel tentativo di sorpassare un autobus carico di altri tifosi in viaggio verso la Puglia, si è scontrato con un'auto, provocando l'uscita di strada del veicolo. Questo incidente ha causato la morte di Gaetano Gentile, 21 anni, Michele Biccari, 17 anni, e Samuel Del Grande, appena 13 anni. Le vittime erano di ritorno dalla trasferta della squadra del Foggia, che avevano seguito con passione e dedizione.

