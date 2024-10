Salute mentale, al via il progetto sociale e il podcast per abbattere lo stigma (Di martedì 15 ottobre 2024) Intitolato "Non è niente " e realizzato dai pazienti dell’Ulls2 veneta Un podcast per sensibilizzare sulla Salute mentale e combattere lo stigma sul disagio psichico, realizzato direttamente da pazienti, medici ed educatori. Si intitola “Non è niente” e ha debuttato su Radio Bella & Monella giovedì 10 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Sbircialanotizia.it - Salute mentale, al via il progetto sociale e il podcast per abbattere lo stigma Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Intitolato "Non è niente " e realizzato dai pazienti dell’Ulls2 veneta Unper sensibilizzare sullae combattere losul disagio psichico, realizzato direttamente da pazienti, medici ed educatori. Si intitola “Non è niente” e ha debuttato su Radio Bella & Monella giovedì 10 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della

