Gaeta.it - Restauro e valorizzazione del patrimonio artistico di Napoli: due affreschi restituiti alla comunità

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’associazione Friends of Naples ha recentemente concluso due interventi divolti a preservare e valorizzare opere d’arte di rilevante importanza storica nel centro antico di. Graziecollaborazione con l’Archivio di Stato die l’associazione Respiriamo Arte, glirestaurati raccontano secoli di arte e spiritualità partenopea, risultando fondamentali per la cultura e l’identità locale. Questi lavori non solo rafforzano il legame tra passato e presente, ma offrono anche spunti per future esplorazioni artistiche. Ildeglinel complesso benedettino dei Santi Severino e Sossio Uno dei progetti più significativi ha riguardato la cappella votiva rinvenuta nel 2023 all’interno del complesso benedettino dei Santi Severino e Sossio, presso l’Archivio di Stato di