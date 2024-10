Reazione a Catena 14 ottobre 2024: i Meno Tre (Di martedì 15 ottobre 2024) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 14 ottobre 2024. Il gioco di Rai1, quest’anno condotto da Pino Insegno, ha visto diventare campioni i Meno Tre, tre amici di Pinerolo (TO) che giocano a curling. I Meno Tre – Lorenzo, Alberto e Stefano, questi i nomi dei componenti della squadra -, questa sera non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 933 euro. Peccato, riproveranno domani! Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 62.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntata Reazione a Catena 15-10-2024 La soluzione di stasera è: MARTELLO. Ascoltitv.it - Reazione a Catena 14 ottobre 2024: i Meno Tre Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il video dell’Ultimadidi stasera, 14. Il gioco di Rai1, quest’anno condotto da Pino Insegno, ha visto diventare campioni iTre, tre amici di Pinerolo (TO) che giocano a curling. ITre – Lorenzo, Alberto e Stefano, questi i nomi dei componenti della squadra -, questa sera non sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 933 euro. Peccato, riproveranno domani! Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 62.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Video puntata15-10-La soluzione di stasera è: MARTELLO.

