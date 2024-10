Presentazione di antologie su Eleonora Duse a Spoltore: celebrazione di un secolo di cultura (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel pomeriggio di venerdì 18 ottobre 2024, alle ore 18.30, la Pinacoteca della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Spoltore ospiterà un evento di grande rilevanza culturale per commemorare il centenario della scomparsa di Eleonora Duse, una delle attrici più influenti della storia del teatro italiano. L’incontro si concentrerà sulla Presentazione di due antologie dedicate alla “Divina Musa” di Gabriele D’Annunzio, edite dalla casa editrice “Tabula Fati” di Marco Solfanelli. Le opere fanno parte del progetto UNDULNA e includono “Eleonora Duse, Come l’Onda sulla Duna, la Divina che divenne fuoco” e l’antologia della quinta edizione del concorso Terra dei Padri “La Divina e il Vate nella Recita del Sogno“. Gaeta.it - Presentazione di antologie su Eleonora Duse a Spoltore: celebrazione di un secolo di cultura Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel pomeriggio di venerdì 18 ottobre 2024, alle ore 18.30, la Pinacoteca della Società Operaia di Mutuo Soccorso diospiterà un evento di grande rilevanzale per commemorare il centenario della scomparsa di, una delle attrici più influenti della storia del teatro italiano. L’incontro si concentrerà sulladi duededicate alla “Divina Musa” di Gabriele D’Annunzio, edite dalla casa editrice “Tabula Fati” di Marco Solfanelli. Le opere fanno parte del progetto UNDULNA e includono “, Come l’Onda sulla Duna, la Divina che divenne fuoco” e l’antologia della quinta edizione del concorso Terra dei Padri “La Divina e il Vate nella Recita del Sogno“.

