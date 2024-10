Pantaloni in pelle, quelli autunnali sono chic e comodi. Parola di Anne Hathaway (Di martedì 15 ottobre 2024) Se quando pensi ad un look passe-partout pensi solamente ad un outfit con i jeans, forse non stai considerando la versatilità e comodità dei Pantaloni in pelle. Che siano in vera pelle o in una delle tante alternative vegane, i leather pants sono dei grandissimi alleati per elevare anche l’outfit più noioso e banale e renderlo subito cool e alla moda. Lo sanno bene le celeb come Anne Hathaway, Heidi Klum, ed Emily Ratajkowski, paparazzate con Pantaloni in pelle sia dal taglio morbido strategicamente abbinato ad un paio di tacchi che slanciano la figura – come Anne e Heidi – oppure dal taglio slim in un look total leather come Emily. Tutti i look rappresentano appieno il detto ”minimo sforzo, massima resa” e possono essere adatti ad occasioni più o meno formali, semplicemente giocando con gli accessori. Dilei.it - Pantaloni in pelle, quelli autunnali sono chic e comodi. Parola di Anne Hathaway Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Se quando pensi ad un look passe-partout pensi solamente ad un outfit con i jeans, forse non stai considerando la versatilità età deiin. Che siano in verao in una delle tante alternative vegane, i leather pantsdei grandissimi alleati per elevare anche l’outfit più noioso e banale e renderlo subito cool e alla moda. Lo sanno bene le celeb come, Heidi Klum, ed Emily Ratajkowski, paparazzate coninsia dal taglio morbido strategicamente abbinato ad un paio di tacchi che slanciano la figura – comee Heidi – oppure dal taglio slim in un look total leather come Emily. Tutti i look rappresentano appieno il detto ”minimo sforzo, massima resa” e posessere adatti ad occasioni più o meno formali, semplicemente giocando con gli accessori.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Con collanti colorati - completi in velluto o pantaloni in pelle. I mocassini della maison italiana si confermano le It Shoes più versatili e chic della stagione fredda - Come nel caso dei mocassini Gucci donna. Nell’Autunno 2024, ad esempio, i loafers di Gucci con morsetto trovano nei collant colorati degli inaspettati ma graditi compagni d’avventura. Il maglione con le trecce dalla tonalità beige, inoltre, è arricchito da un piumino trapuntato nel verde più elegante del momento. (Iodonna.it)

Tutti i pantaloni di pelle più belli dell'Autunno-Inverno 2024 - Il pantalone da donna con design asciutto, ha il finish shiny quanto basta. A gamba dritta con le ballerine e le décolleté rigorosamente a punta, oppure dalla linea svasata perfetta con gli stivali alti. Oltre ai leather pants in una sfumatura di marrone come invoca l’ultima moda, nell’armadio dell’autunno 2024 non può mancare il re dell’estetica rock. (Iodonna.it)

In denim - pelle o paillettes. Per l'ufficio o la sera. I pantaloni a zampa tornano a dettare tendenza nell'Autunno 2024. Mai così glamour e chic. - Dagli outfit da ufficio ai look da sera, sarà un Autunno 2024 all’insegna dei pantaloni a zampa eleganti. 10 brand di giacche di pelle che solo le star conoscono (per ora) In pelle o paillettes I pantaloni a zampa più desiderati di stagione sono in pelle (Photo by Edward Berthelot/Getty Images) I pantaloni a zampa si prestano anche per look notturni ad alto ... (Iodonna.it)