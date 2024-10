Palermo, scoperto ‘take away’ della droga allo Sperone: 18 arresti (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Avevano organizzato un vero e proprio 'take away' della droga nel quartiere Sperone, alla periferia di Palermo, con tanto di 'vedette' ai piani alti per scoprire eventuali controlli. Con un guadagno mensile che si aggirava sui 50 mila euro. Ma la Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura di L'articolo Palermo, scoperto ‘take away’ della droga allo Sperone: 18 arresti proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Avevano organizzato un vero e proprio 'take away'nel quartiere, alla periferia di, con tanto di 'vedette' ai piani alti per scoprire eventuali controlli. Con un guadagno mensile che si aggirava sui 50 mila euro. Ma la Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura di L'articolo: 18proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Droga : abbattuto fortino del crack allo Sperone di Palermo - 18 arresti - Una piazza della droga, tra le principali della Sicilia, che valeva 50 mila euro al mese. . . Smantellata dalla polizia di Stato un’associazione criminale che inondava di crack il quartiere palermitano dello Sperone. Diciotto le persone raggiunte dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere , 17 delle quali rispondono di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti e ... (Gazzettadelsud.it)

Palermo - scoperto ‘take away’ della droga allo Sperone : 18 arresti - (Adnkronos) – Avevano organizzato un vero e proprio 'take away' della droga nel quartiere Sperone, alla periferia di Palermo, con tanto di 'vedette' ai piani alti per scoprire eventuali controlli. Ma la Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura di […]. Con un guadagno mensile che si aggirava sui 50 mila euro. (Periodicodaily.com)

Il patto tra i capimafia per fare arrivare fiumi di droga a Palermo : condannati il boss Micalizzi e altri 19 - Partendo dallo spaccio alla Kalsa gli investigatori sarebbero riusciti a scoprire una rete molto più vasta, che avrebbe consentito ai boss di rifornirsi di droga in Campania e in Calabria. Un'inchiesta per la quale sono finiti a processo ben 33 persone, tra cui anche il vecchio boss Michele... (Palermotoday.it)