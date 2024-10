Paganini svela: «Contatti confermati tra Juve e Tomori, su Icardi a gennaio…» (Di martedì 15 ottobre 2024) Le parole di Paolo Paganini, giornalista della Rai, sulle strategie di calciomercato della Juventus. Tutti i dettagli in merito Paolo Paganini ha parlato in esclusiva a JuventusNews24 delle strategie di calciomercato della Juventus. Lei è stato il primo a parlare di Tomori per la difesa della Juventus. Sono confermati i Contatti con il suo agente?«L’idea Calcionews24.com - Paganini svela: «Contatti confermati tra Juve e Tomori, su Icardi a gennaio…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Le parole di Paolo, giornalista della Rai, sulle strategie di calciomercato dellantus. Tutti i dettagli in merito Paoloha parlato in esclusiva antusNews24 delle strategie di calciomercato dellantus. Lei è stato il primo a parlare diper la difesa dellantus. Sonocon il suo agente?«L’idea

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Paolo Paganini : “Il grande obiettivo della Juventus a gennaio è Victor Osimhen” - . Secondo Paganini, infatti, il club bianconero potrebbe presto rivalutare la posizione di Dusan Vlahovic ed effettuare un importante investimento per l’attacco acquistando Victor Osimhen. Sul proprio profilo su X, Paolo Paganini scrive della Juventus e del grande obiettivo della squadra bianconera in vista del prossimo mercato invernale. (Dailynews24.it)

Il Napoli e Osimhen - Kvara e non solo : parla Paolo Paganini - Per ora il PSG ha fatto marcia indietro però. Poi per me il valore aggiunto c’è l’ha il Napoli con Conte”. Per Conte sarebbe più difficile rimotivare uno come Osimhen che Lukaku”. Ad oggi la cifra importante richiesta non c’è”. La situazione si è un po’ impaludata, anche con Lukaku. “E’ sempre un problema di soldi. (Terzotemponapoli.com)