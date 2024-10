Olivia Rodrigo, incidente sul palco: cade in una buca durante il concerto – Video (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – incidente per Olivia Rodrigo durante il concerto a Melbourne, in Australia. Mentre incitava il pubblico durante la tappa del suo Guts world tour, la cantautrice non si è accorta che sul palco era rimasta aperta una botola e così ci è caduta dentro. La sua sorpresa e lo spavento del pubblico sono durati una manciata di secondi: Rodrigo è subito riemersa e ha sdrammatizzato l’accaduto. “Wow, è stato divertente”, ha esclamato. Poi ha rassicurato tutti: “Sto bene, sto bene. Dov’ero rimasta?”. Completo argentato composto di top e gonna, Olivia Rodrigo ha ripreso a esibirsi. La scena ha fatto il giro del mondo e lei ci ha scherzato su, condividendola anche sul suo canale TikTok. L'articolo Olivia Rodrigo, incidente sul palco: cade in una buca durante il concerto – Video proviene da Daily Show Magazine. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) –perila Melbourne, in Australia. Mentre incitava il pubblicola tappa del suo Guts world tour, la cantautrice non si è accorta che sulera rimasta aperta una botola e così ci è caduta dentro. La sua sorpresa e lo spavento del pubblico sono durati una manciata di secondi:è subito riemersa e ha sdrammatizzato l’accaduto. “Wow, è stato divertente”, ha esclamato. Poi ha rassicurato tutti: “Sto bene, sto bene. Dov’ero rimasta?”. Completo argentato composto di top e gonna,ha ripreso a esibirsi. La scena ha fatto il giro del mondo e lei ci ha scherzato su, condividendola anche sul suo canale TikTok. L'articolosulin unailproviene da Daily Show Magazine.

Olivia Rodrigo - incidente sul palco : cade in una buca durante il concerto – Video

Olivia Rodrigo cade in una botola durante il concerto di Melbourne : ecco cosa è successo - Gli eventi musicali, per quanto scintillanti e pieni di energia, devono sempre assicurarsi che tutte le misure di sicurezza siano rispettate. Riflessioni sull’importanza della sicurezza nei concerti Se da un lato l’incidente di Olivia Rodrigo è stato gestito con successo, questo episodio solleva interrogativi sull’importanza della sicurezza durante le esibizioni dal vivo. (Gaeta.it)