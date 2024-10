Olimpia Milano: niente da fare al Pireo per l'EA7. Vince l’Olympiacos (Di martedì 15 ottobre 2024) La strada verso il vertice è ancora lunghissima per l'Olimpia Milano che nella trasferta greca sul parquet dell'Olympiacos Pireo perde 89-68. Nel palasport "gemello" del vecchio palazzone di San Siro i milanesi non ritrovano gli antichi fasti, pagano a caro prezzo un primo tempo sciagurato in attacco (7/27 da 2) e mettono la testa avanti per una sola azione in 40 minuti. Senza canestri diventa complicato per l'Armani potersi confrontare contro una delle favorite della competizione, 2/9 dal campo per Mirotic, 2/7 per Shelds, 2/10 per Dimitrijevic, così diventa impossibile. La nota migliore, al di là di qualche rara folata di squadra, ha il nome di Ousmane Diop che alla sua prima vera trasferta di Eurolega torna a casa con 14 punti (6/9 da 2) e 4 rimbalzi, proseguendo il buon lavoro messo in mostra con Parigi. Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano: niente da fare al Pireo per l'EA7. Vince l’Olympiacos Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) La strada verso il vertice è ancora lunghissima per l'che nella trasferta greca sul parquet dell'Olympiacosperde 89-68. Nel palasport "gemello" del vecchio palazzone di San Siro i milanesi non ritrovano gli antichi fasti, pagano a caro prezzo un primo tempo sciagurato in attacco (7/27 da 2) e mettono la testa avanti per una sola azione in 40 minuti. Senza canestri diventa complicato per l'Armani potersi confrontare contro una delle favorite della competizione, 2/9 dal campo per Mirotic, 2/7 per Shelds, 2/10 per Dimitrijevic, così diventa impossibile. La nota migliore, al di là di qualche rara folata di squadra, ha il nome di Ousmane Diop che alla sua prima vera trasferta di Eurolega torna a casa con 14 punti (6/9 da 2) e 4 rimbalzi, proseguendo il buon lavoro messo in mostra con Parigi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Olympiacos-Olimpia Milano 89-68 - Eurolega basket in DIRETTA : padroni di casa in assoluto controllo - meneghini ko al Pireo - I due fuoriclasse saranno chiamati nuovamente a trascinare i compagni in un clima infuocato, con Dimitrijevic pronto a dettare i ritmi di gioco. 86-66 Due punti per Ousmane Diop. 7-0 Semi-gancio di Moustapha Fall: break micidiale dei padroni di casa, time-out immediato di Ettore Messina. 86-64 Appoggio di Alec Peters col fallo, che chiude anche il 2+1 segnando il libero aggiuntivo. (Oasport.it)

LIVE Olympiacos-Olimpia Milano - Eurolega basket in DIRETTA : inizia la partita al Pireo - c’è Bolmaro in panchina per i milanesi - 5-0 Tripla dall’angolo per l’ex Sacramento Kings: che avvio dell’Olympiacos e del bulgaro! 2-0 Sasha Vezenkov apre subito le marcature del match. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-2 Sasha Vezenkov micidiale dall’angolo: tripla e +10 Olympiacos! 9-2 Appoggio di Evan Fournier. Fari puntati su Sasha Vezenkov ritornato ad Atene dopo l’esperienza in NBA, da dove è arrivato in estate il ... (Oasport.it)

Euroleague - Olimpiacos Pireo-Olimpia Milano : come vederla in tv e in streaming - Il tour de force prosegue oggi al Pireo, l’Olimpia Milano gioca la terza partita in cinque giorni cui ne seguirà un’altra giovedì con lo Zalgiris Kaunas. La gara di Atene è quanto di più complesso si possa trovare in Europa in questo momento: l’Olympiacos su un gruppo di giocatori già di... (Milanotoday.it)