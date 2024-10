Nuova vita per il consorzio 'Teatro Pubblico Pugliese': dopo 45 anni si trasforma in 'Puglia Culture' (Di martedì 15 ottobre 2024) Puglia Culture è la Nuova denominazione del Teatro Pubblico Pugliese, consorzio Regionale per le Arti e la Cultura. Una Nuova identità, dopo 45 anni di attività, che rappresenta l’evoluzione dell’ente che partito nel 1979 con pochi Comuni soci per l’organizzazione di stagioni teatrali, di danza e Baritoday.it - Nuova vita per il consorzio 'Teatro Pubblico Pugliese': dopo 45 anni si trasforma in 'Puglia Culture' Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024)è ladenominazione delRegionale per le Arti e la Cultura. Unaidentità,45di attività, che rappresenta l’evoluzione dell’ente che partito nel 1979 con pochi Comuni soci per l’organizzazione di stagioni teatrali, di danza e

Al voto per il Consorzio del Bientina. Due giorni per esprimersi e scegliere la nuova assemblea - Barga, sala COC scuole elementari via Roma 31. Castiglione Garfagnana, C. Sezione 3, scheda grigia: votano i consorziati che versano un contributo annuale pari o superiore a 443,53 euro. Capannori 3, scuola primaria via di Piaggiori località Indiana Segromigno in Monte. Sezione 1, scheda verde: votano i consorziati che versano un contributo annuale fino a 68,05 euro. (Lanazione.it)

Consorzio di Bonifica - si vota per la nuova governance. Stefani : "55 milioni spesi in sicurezza idraulica" - 000 km di tratti e il taglio selettivo delle piante malate. Oltre 55 milioni di euro di interventi di manutenzione ordinaria in 5 anni, passando dai poco più di 5 milioni di interventi del 2019 agli oltre 12 milioni del 2024: risorse che hanno permesso il contenimento della vegetazione sui circa 6. (Arezzonotizie.it)

Numerosi gli interventi del Consorzio di Bonifica nel territorio di Terranuova Bracciolini - Infine, sempre nella prima metà di agosto, è previsto l’inizio dei lavori sul tratto di valle del Borro di Riofi, seguiti dagli interventi sul Borro di Piantravigne . “L’insieme di questi importanti interventi - ha concluso Federico Tognazzi - è pensato per mettere in sicurezza l’alveo e gli argini di buona parte dei torrenti del nostro territorio comunale, in modo da farci trovare pronti nel ... (Lanazione.it)