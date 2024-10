Manny Jacinto e Chloë Grace Moretz tra le star della commedia romantica Love Language (Di martedì 15 ottobre 2024) La casa di produzione Caviar ha annunciato il cast della commedia romantica Love Language e tra le star ci sono Manny Jacinto e Chloë Grace Moretz. Manny Jacinto e Chloë Grace Moretz saranno due dei protagonisti della nuova commedia romantica intitolata Love Language, prodotta per Caviar. Le riprese dovrebbero iniziare nei prossimi giorni nella città di Chicago, Illinois, e, per ora, non sono stati condivisi i dettagli relativi alla trama del progetto. I realizzatori di Love Language Il nuovo film sarà scritto e diretto da Joey Power, che ha già co-diretto After Everything con star Jeremy Allen White e Maika Monroe, e Banana Split, proiettato al Festival di Toronto nella sezione New Wave nel 2019. I protagonisti Love Language saranno Chloe Moretz, Anthony Ramos, Manny Jacinto, Movieplayer.it - Manny Jacinto e Chloë Grace Moretz tra le star della commedia romantica Love Language Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La casa di produzione Caviar ha annunciato il caste tra leci sonosaranno due dei protagonistinuovaintitolata, prodotta per Caviar. Le riprese dovrebbero iniziare nei prossimi giorni nella città di Chicago, Illinois, e, per ora, non sono stati condivisi i dettagli relativi alla trama del progetto. I realizzatori diIl nuovo film sarà scritto e diretto da Joey Power, che ha già co-diretto After Everything conJeremy Allen White e Maika Monroe, e Banana Split, proiettato al Festival di Toronto nella sezione New Wave nel 2019. I protagonistisaranno Chloe, Anthony Ramos,

