Tutto.tv - Lite accesa tra Iago Garcia e Lorenzo Spolverato dopo il GF: l’attore lo asfalta

(Di martedì 15 ottobre 2024)la puntata di ieri del Grande Fratello, traè scoppiata unamolto. A scatenare le polemiche sono state, come sempre, le nomination.ha votato il coinquilino, cosa che non è stata affatto gradita dal giovane. Durante una chiacchierata in giardino, in cui erano presenti anche altri concorrenti,ha voluto manifestare il suo rammarico, ma la situazione è degenerata. Latrala puntata del GFhanno avuto unamoltoal Grande Fratello. Il primo ha nominato il secondo adducendo come motivazione il fatto di non apprezzare molto alcuni comportamenti del coinquilino.la puntata del GF, poi,si è spiegato meglio durante un confronto, sfociato poi in, con