Lavoro - Tenerini (Fi) : "Difficoltà a incrociare domanda-offerta superabile con formazione" - Roma, 15 ott. E' chiaro che tutto passa dalla formazione, che deve essere di qualità, adeguata, flessibile e più attenta e vicina a quelle che sono le nuove frontiere del lavoro e le professioni del futuro. Penso ad esempio alle professioni legate alla digitalizzazione, all'automazione e all'intelligenza artificiale”. (Liberoquotidiano.it)

Lavoro in Italia : la sfida dell'incrocio tra domanda e offerta qualificata - La capogruppo di Forza Italia in Commissione Lavoro della Camera, Chiara Tenerini, ha sottolineato che questo gap può essere colmato solo attraverso una formazione adeguata. Le aree della digitalizzazione, dell'automazione e dell'intelligenza artificiale rappresentano opportunità significative per i