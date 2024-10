Liberoquotidiano.it - Lavoro, Boccardelli (Luiss): "Il vero imperativo della rivoluzione dell'intelligenza artificiale sono le competenze"

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di marted√¨ 15 ottobre 2024) Cernobbio, 15 ott. (Adnkronos) - Ille, spiega Paolo, rettore'Universit√†, dal palco di Comolake. A livello globale si assiste a un ‚Äúprogressivo in-sourcingdi natura tecnologica‚ÄĚ, aziende che mantengono un presidio sul campo assumendo esperti condi tipo Stem (scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche). ‚ÄúTempo fa si pensava che digitalizzazione equivalesse a semplificazione. Oggi sappiamo che equivale a un aumento: lo dimostra l'IA generativa‚ÄĚ. Il risultato √® che le aziende si orientano ‚Äúfortemente‚ÄĚ verso l'innovazione e imprese. E mentre la tendenza a innovare nelle grandi aziende √® ‚Äúnaturale‚ÄĚ, lo √® meno per le piccole e medie imprese. Tuttavia, anche loro devono muoversi in questo senso per rimanere competitive.