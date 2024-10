La stoccata di Lotito a Gravina: «Il presidente della Federcalcio deve essere eletto dalla serie A» (Repubblica) (Di martedì 15 ottobre 2024) Nel corso della riunione da remoto, via Zoom, della Commissione riforme allargata a tutte le società di serie A, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha trovato l’occasione per una delle sue uscite singolari. “L’ultimo atto – scrive Repubblica – dello scontro tra Lotito e la Federcalcio. La sua battaglia senza esclusione di colpi con l’attuale presidente della Figc, Gabriele Gravina, è nota“. “Lotito è uscito allo scoperto. Con una frase che ha fatto drizzare i capelli in testa a chi l’ha ascoltata. Non uno svarione, attenzione. Ilnapolista.it - La stoccata di Lotito a Gravina: «Il presidente della Federcalcio deve essere eletto dalla serie A» (Repubblica) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nel corsoriunione da remoto, via Zoom,Commissione riforme allargata a tutte le società diA, ilLazio, Claudio, ha trovato l’occasione per una delle sue uscite singolari. “L’ultimo atto – scrive– dello scontro trae la. La sua battaglia senza esclusione di colpi con l’attualeFigc, Gabriele, è nota“. “è uscito allo scoperto. Con una frase che ha fatto drizzare i capelli in testa a chi l’ha ascoltata. Non uno svarione, attenzione.

