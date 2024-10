La musica italiana unita: ‘Per la pace – Live contro le guerre’ il 23 ottobre (Di martedì 15 ottobre 2024) Il 23 ottobre l’Unipol Forum di Assago ospiterà un evento unico. Si tratta dell’iniziativa Per la pace – Live contro le guerre, un grande concerto benefico che vedrà sul palco alcuni dei più grandi nomi della musica italiana, uniti per un importante messaggio di solidarietà e pace. Annunciati al momento: Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Elisa, Emma, Annalisa, J-Ax, Brunori Sas, Elodie, Madame, Ermal Meta. E ancora: Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Piero Pelù, Giuliano Sangiorgi e Rose Villain. Grafica da Ufficio Stampa Gli artisti si alterneranno sul palco per dire basta alle guerre e promuovere il valore universale della pace. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il 23l’Unipol Forum di Assago ospiterà un evento unico. Si tratta dell’iniziativa Per lale guerre, un grande concerto benefico che vedrà sul palco alcuni dei più grandi nomi della, uniti per un importante messaggio di solidarietà e. Annunciati al momento: Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Elisa, Emma, Annalisa, J-Ax, Brunori Sas, Elodie, Madame, Ermal Meta. E ancora: Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Piero Pelù, Giuliano Sangiorgi e Rose Villain. Grafica da Ufficio Stampa Gli artisti si alterneranno sul palco per dire basta alle guerre e promuovere il valore universale della

