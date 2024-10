Iss, più spazio ai congedi dei padri per migliorare salute figli e mamme (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos salute) - "Riformare i congedi per i padri per assicurare la salute e il benessere delle bambine e dei bambini e correggere l'ineguale distribuzione della cura e favorire l'occupazione femminile, e dunque anche la natalità, allineando l'Italia, che è uno dei Paesi europei con il minor numero di giorni di congedo adeguatamente retribuiti per i padri e con il massimo divario fra congedi materni e paterni, al resto d'Europa". E' la proposta, con un pacchetto di misure, che arriva viene progetto europeo 4e-Parent, ed è stata recentemente presentata ai politici in vista della legge di bilancio durante una conferenza dal titolo 'Il tempo dei papà'. Il progetto vede l'Istituto superiore di sanità (Iss) capofila e la partecipazione di diversi partner. Liberoquotidiano.it - Iss, più spazio ai congedi dei padri per migliorare salute figli e mamme Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Riformare iper iper assicurare lae il benessere delle bambine e dei bambini e correggere l'ineguale distribuzione della cura e favorire l'occupazione femminile, e dunque anche la natalità, allineando l'Italia, che è uno dei Paesi europei con il minor numero di giorni di congedo adeguatamente retribuiti per ie con il massimo divario framaterni e paterni, al resto d'Europa". E' la proposta, con un pacchetto di misure, che arriva viene progetto europeo 4e-Parent, ed è stata recentemente presentata ai politici in vista della legge di bilancio durante una conferenza dal titolo 'Il tempo dei papà'. Il progetto vede l'Istituto superiore di sanità (Iss) capofila e la partecipazione di diversi partner.

