I ladri si sono aggiornati: i trucchi dei "topi d'appartamento" (e i comportamenti da evitare) (Di martedì 15 ottobre 2024) I trucchi più sofisticati dei ladri d'appartamento: come difendersi – I furti in appartamento, in qualsiasi periodo dell'anno e non solo d'estate o a Natale, si moltiplicano e sono sempre più sofisticati e ingegnosi. A Roma, ad esempio, recentemente i quartieri Parioli, Prati e Collina Fleming sono stati oggetto delle attenzioni dei topi d'appartamento, riusciti a penetrare nelle case vuote grazie a tecniche da veri "professionisti". "È inutile avere una porta blindata da 3mila euro se poi si risparmia sulla serratura". Così ha affermato Massimo Improta, dirigente della Questura di Roma, giacché la nuova metodologia appare la seguente: si spruzza nella serratura, con una siringa, dell'acido nitrico, capace di sciogliere quasi tutti gli ingranaggi; poi, la porta si apre con un cacciavite. Ne dà conto la Repubblica. Nessun rumore, dunque, specie di fronte a serrature di bassa qualità.

