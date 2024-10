Huawei sarebbe pronta a unire HarmonyOS e Android con il prossimo Mate 70 (Di martedì 15 ottobre 2024) Pare che Huawei sia intenzionata a tornare sui propri passi lanciando Mate 70 con due sistemi operativi, HarmonyOS NEXT e Android L'articolo Huawei sarebbe pronta a unire HarmonyOS e Android con il prossimo Mate 70 proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Huawei sarebbe pronta a unire HarmonyOS e Android con il prossimo Mate 70 Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Pare chesia intenzionata a tornare sui propri passi lanciando70 con due sistemi operativi,NEXT eL'articolocon il70 proviene da Tutto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Android addio : il nuovo HarmonyOS NEXT di Huawei sta già girando sui telefoni cinesi - Non ha più il kernel Linux e non supporta le app APK di Android. HarmonyOS NEXT prende una strada tutta sua: una strada completamente cinese... Leggi tutto . (Dday.it)