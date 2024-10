Oasport.it - Golf: Jon Rahm all’Andalucía Masters, Guido Migliozzi salta in vista della Corea

(Di martedì 15 ottobre 2024) Penultimo appuntamentoregular season sul DP World Tour prima di volare negli Emirati Arabi Uniti per lo “swing” finale. Al via da giovedì 17 a domenica 20 ottobre l’Andalucía, ospitato in uno dei più iconiciclub di Spagna, il Real Club deSotogrande di San Roque. Tra i nomi più caldi presenti nel field spiccano quelli degli spagnoli Ángel Hidalgo (vincitore dell’Open di Spagna di fine settembre) e Adrián Otaegui (impostosi nel Volvo China Open), dei danesi Rasmus Højgaard (primo all’Irish Open) e Niklas Nørgaard (campione del British) e quello dell’inglese Dan Bradbury, fresco vincitore dell’Open di Francia con un week end diimpeccabile.